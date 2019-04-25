Жителя Ревды, напавшего с ножом на полицейского, лишили свободы на 5,5 лет

СЕГОДНЯ 22:01 2019-04-25T22:01:23+03:00

Кроме того, он заплатит 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда

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Служители Фемиды сегодня решали судьбу 56-летнего жителя Ревды. Мужчина обвинялся в нападении на стража порядка. 10 сентября в селе Сухановка, что в Артинском районе, будучи пьяным, мужчина ударил ножом в живот сотрудника полиции. Причиной стало то, что полицейский пытался помешать ему сесть за руль машины пьяным.

– Кроме того, в ходе задержания он угрожал расправой еще одному представителю ОВД, – пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. – «Храбрец» ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Последняя судимость была по статье «Истязание». За свой «героический поступок» Андрей Колотий получил наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Также с него взыскали 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU