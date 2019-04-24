2019-04-24T14:48:32+03:00
Общество

К Параду готовы: в Екатеринбург привезли 100 боевых машин для участия в 9 Мая

Часть техники преодолела сотни километров из других регионов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Техника прибыла из Сибири, Урала и ПоволжьяТехника прибыла из Сибири, Урала и ПоволжьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 100 единиц военной техники прибыли в Екатеринбург из Сибири, Урала и Поволжья для участия в Параде Победы.

В этом году в колонне пройдут 18 новых образцов военной техники, среди которых самоходные минометы "Нона-СВК", исторические мотоциклы, БМП-3, переброшенные из Новосибирска, реактивные системы залпового огня "Торнадо" из Оренбургской области и бронеавтомобили "Рысь".

- В параде будут участвовать более 2,1 тысячи человек, 102 единицы техники. Кроме того, все военнослужащие, которые не будут задействованы в проведении парадов в УрФО, будут участвовать в акции "Бессмертный полк", - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин поручил проработать лозунги, которые можно было бы нанести на технику по аналогии с надписью "Урал - фронту".

ИСТОЧНИК KP.RU

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