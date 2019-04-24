Не проработав и месяца: Ольга Глацких получила награду за успехи Дворца Спорта

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-24T11:51:52+03:00

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Ольга Глацких, которая прославилась за фразу о том, что государство не просило рожать детей, поучаствовала в награждении всероссийской премии SportsFacilities. Она представляла Дворец игровых видов спорта, где работает заместителем директора по развитию. Об этом чиновница сообщила в Instagram.

- Сегодня мне посчастливилось стать частью важного события в жизни ДИВСа. Мы стали лауреатами премии SportsFacilities, - пишет Глацких. – Участвовали как «Спортивное сооружение. Итоги года 2018 в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект». Это был потрясающий момент, и я очень рада быть частью такой команды.

При этом должность замдиректора Глацких официально заняла в начале апреля этого года. К ее инициативам на новом посту относится организация фестиваля спорта и красоты в ДИВСе.

Ранее чиновнице пришлось покинуть должность главы Департамента молодежной политики Свердловской области из-за высказывания, которое прославило Глацких на всю страну. В 2018 году на встрече с общественниками она заявила, что государство ничего не должно детям, и не просила их родителей рожать. После этого ее отстранили от работы, а департамент упразднили.

ИСТОЧНИК KP.RU