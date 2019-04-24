2019-04-24T10:29:51+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на двенадцатилетнего ребенка упал дорожный знак

Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Региональный СКР начал доследственную проверкуРегиональный СКР начал доследственную проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на перекрестке улицы Индустрии и проспекта Космонавтов пострадал мальчик двенадцати лет. На голову подростка упал дорожный знак. Местный СКР организовал доследственную проверку.

- От удара мальчик получил ушибленную рану в области темени, - сообщил помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. – Его отвезли в одну из больниц Екатеринбурга, однако госпитализации не потребовалось. После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.

Сегодня следователи выясняют обстоятельства происшествия, в том числе тяжесть нанесенного ребенку вреда. После они примут процессуальное решение по этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одни забрали - купил другие: в Екатеринбурге поймали тюменца с поддельными правами
При поддержке ЕВРАЗа воспитанники городской станции юных натуралистов успешно выступили во Всероссийской конференции
В Екатеринбурге выдворят 22 нелегальных мигранта
Не проработав и месяца: Ольга Глацких получила награду за успехи Дворца Спорта
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Стали известны маршруты «Майской прогулки – 2019»
Тюменские таможенники задержали фуру с 17 тысячами поддельных игрушек, которые везли в Екатеринбург
В Екатеринбург возвращаются снегопады
В Екатеринбурге сразу пять автобусных маршрутов изменят схему движения
Старт «Майской прогулки» в Екатеринбурге перенесут к ДИВСу
В Каменске-Уральском закрыли мясную лавку, где продавали котлеты не по ГОСТу
В Екатеринбурге посадили гаишника, за взятку отпустившего пьяного водителя
Приложение от «БКС Брокер» установило более 500 тысяч человек
В Екатеринбурге при пожаре в жилой многоэтажке пострадал пенсионер
Екатеринбург отпразднует День Победы с включенными фонтанами
Мэр Екатеринбурга займется профилактикой экстремизма в городе
Мэрия Екатеринбурга презентует себя на ИННОПРОМе за 4 миллиона рублей
Новый маршрут: в Екатеринбурге планируют запустить электричку до Академического и Широкой Речки