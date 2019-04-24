В Екатеринбурге на двенадцатилетнего ребенка упал дорожный знак

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-24T10:29:51+03:00

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В Екатеринбурге на перекрестке улицы Индустрии и проспекта Космонавтов пострадал мальчик двенадцати лет. На голову подростка упал дорожный знак. Местный СКР организовал доследственную проверку.

- От удара мальчик получил ушибленную рану в области темени, - сообщил помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. – Его отвезли в одну из больниц Екатеринбурга, однако госпитализации не потребовалось. После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.

Сегодня следователи выясняют обстоятельства происшествия, в том числе тяжесть нанесенного ребенку вреда. После они примут процессуальное решение по этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU