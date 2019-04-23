В аэропорту Кольцово задержали пассажира с нелегальными цесарками

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-23T11:39:58+03:00

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В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажира, прилетевшего из Душанбе. При себе у мужчины, кроме багажа, были несколько клеток с цесарками.

При этом, как это часто бывает, гость из Таджикистана не пошел, понадеявшись на авось, через зеленый коридор, а прошагал, как это и следует, в красный.

Мужчина предъявил таможенникам и представителям Россельхознадзора ветеринарный сертификат, выданный в Таджикистане. Однако документ оказался неполным, и ветеринарная служба запретила ввозить животных в Россию.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Инспекторам мужчина рассказал, что птицам чуть больше полугода, он сам вырастил их в Таджикистане. Это представители редкой породы, таких в Екатеринбурге нет. Таможенники составили на пассажира протокол об административном правонарушении. За несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза мужчина выплатил штраф 1000 рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Несмотря на это, пассажир решил в ближайшее время получить необходимое ветеринарное разрешение и привезти птиц по всем правилам. А чтобы пернатые были под присмотром профессионалов, заводчик отправил цесарок обратно в Таджикистан следующим рейсом.

ИСТОЧНИК KP.RU