В Североуральске пропала девочка-подросток

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-20T14:57:33+03:00

Десятиклассница ушла из дома и не вернулась

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Полицейские Североуральска разыскивают 17-летнюю школьницу - десятиклассницу Вику Проскурякову. 19 апреля Виктория ушла из дома около 10:00 и до сих пор не вернулась.

Приметы разыскиваемой: рост 170 см, белые прямые волосы ниже плеч, глаза карие, нос прямой, губы полные, лицо круглое, телосложение среднее, размер ноги 40.

Была одета: черное пальто с поясом, длинной до колена, штаны малинового цвета, ботинки светло-коричневого цвета из кожи. При себе имеется рюкзак тряпичный белого цвета со вставками голубого и оранжевого цвета.

- Вполне возможно, что девушка находится в Екатеринбурге, есть информация, что она выехала за пределы Североуральска, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Если вы знаете, где находится девочка, или видели ее с момента пропажи, сообщите об этом по телефону +7(34380)2-05-45

ИСТОЧНИК KP.RU