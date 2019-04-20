Уральский боец Иван Штырков попал в больницу накануне боя на турнире UFC

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-20T08:12:46+03:00

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Легендарный Иван Штырков, которого в народе прозвали "уральским Халком" должен был сегодня дебютировать на турнире UFC и сразиться с американским бойцом Дэвином Кларком. Но, увы, появились непредвиденные обстоятельства и Штырков попал в больницу. Об этом в своем Instagram сообщил Кларк.

- Всем привет! Хочу поблагодарить вас за любовь и поддержку, но, к сожалению, мой бой здесь, в России, был отменен. Мой соперник заболел и сейчас находится в больнице. Так что да, к сожалению, я не подерусь. Спасибо всем за поддержку, это многое для меня значит.

Кларк подчеркнул, что надеется в скором времени получить новую дату на одном из следующих турниров.

ИСТОЧНИК KP.RU