«Заработок смешной»: директор екатеринбургской школы попросила депутата Госдумы поднять зарплаты учителям
Сегодня в Гордуме Екатеринбурга прошла встреча народных избранников со своим коллегой из Госдумы Павлом Крашенинниковым.
На мероприятии директора школы №67 Галина Арбузова, которая в прошлом году стала депутатом Гордумы, призвала Крашенинникова на федеральном уровне пересмотреть подход государства к размеру зарплаты школьных преподавателей.
По словам екатеринбургского депутата, для выполнения «майского указа» президента в школах учителей нагружают дополнительными занятиями, что в худшую сторону влияет на качество обучения детей.
- Сейчас зарплата учителей смешная. Начинает учитель работать молодой, зарплата у него мизерная. И как только в школах не изощряются, чтобы наказ президента был выполнен! Но это не за ставку, а с всякими дополнительными нагрузками, накрутками, чтобы указ выполнялся, - говорит Галина Арбузова.
Также депутат отметила, что молодой преподаватель сегодня даже не сможет потянуть ипотеку, потому что ему просто не хватит деньги на взносы.
ИСТОЧНИК KP.RU