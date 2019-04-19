«Заработок смешной»: директор екатеринбургской школы попросила депутата Госдумы поднять зарплаты учителям

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-19T17:16:26+03:00

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Сегодня в Гордуме Екатеринбурга прошла встреча народных избранников со своим коллегой из Госдумы Павлом Крашенинниковым.

На мероприятии директора школы №67 Галина Арбузова, которая в прошлом году стала депутатом Гордумы, призвала Крашенинникова на федеральном уровне пересмотреть подход государства к размеру зарплаты школьных преподавателей.

По словам екатеринбургского депутата, для выполнения «майского указа» президента в школах учителей нагружают дополнительными занятиями, что в худшую сторону влияет на качество обучения детей.

- Сейчас зарплата учителей смешная. Начинает учитель работать молодой, зарплата у него мизерная. И как только в школах не изощряются, чтобы наказ президента был выполнен! Но это не за ставку, а с всякими дополнительными нагрузками, накрутками, чтобы указ выполнялся, - говорит Галина Арбузова.

Также депутат отметила, что молодой преподаватель сегодня даже не сможет потянуть ипотеку, потому что ему просто не хватит деньги на взносы.

ИСТОЧНИК KP.RU