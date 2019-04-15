Транспортная реформа в Екатеринбурге начнется незаметно для горожан

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-15T17:10:40+03:00

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В мэрии Екатеринбурга заявили, что 1 июля будут готовы документы для проведения в городе транспортной реформы. На бумаге пропишут все аспекты идеологии, тарифов и маршрутов, которые будут изменены.

Сама же реформа будет проходить в городе постепенно на протяжении двух-трех лет. И для горожан она будет почти не заметна. По крайней мере, так говорят чиновники.

- Идеальная транспортная реформа – когда граждане ничего не заметили. В первое время граждане будут задавать вопросы. Реформа не откладывается, с 1 июля начнутся процессы, которые жители города, возможно, не заметят, - рассказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Первый вариант реформы, с отменой большинства ныне действующих маршрутов, предложили еще несколько лет назад. Однако среди горожан проект вызвал волну негодования, поэтому от такого варианта в итоге было решено отказаться и провести дополнительную работу по продумыванию изменений маршрутной сети. Тогда реформа была перенесена на лето 2019 года, теперь же ее воплощением займется новое руководство уральской столицы.

В конце марта мэрия объявила конкурс на научное исследование передвижений горожан и разработке новой модели движения общественного транспорта до 2035 года. Стоимость работы составила 12,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU