2019-04-13T12:00:32+03:00
Общество

Свердловскому губернатору добавили неделю отпуска

Также право на дополнительный отдых получили члены областного правительства
Лев ИСТОМИН
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Рабочий день главы региона ненормированРабочий день главы региона ненормированФото: Алексей БУЛАТОВ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ о предоставлении членам регионального правительства дополнительных отпусков от трех до 17 дней.

Причиной стал ненормированный рабочий день свердловского руководства. Также дополнительные семь дней предоставили и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Ранее права на дополнительный отпуск у главы региона не было. Это было прописано в указе 2012 года. Теперь Евгений Куйвашев получил официальное право на семидневный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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