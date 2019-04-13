Свердловскому губернатору добавили неделю отпуска
Также право на дополнительный отдых получили члены областного правительства
Рабочий день главы региона ненормированФото: Алексей БУЛАТОВ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ о предоставлении членам регионального правительства дополнительных отпусков от трех до 17 дней.
Причиной стал ненормированный рабочий день свердловского руководства. Также дополнительные семь дней предоставили и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Ранее права на дополнительный отпуск у главы региона не было. Это было прописано в указе 2012 года. Теперь Евгений Куйвашев получил официальное право на семидневный отдых.
ИСТОЧНИК KP.RU