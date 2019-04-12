2019-04-12T08:34:14+03:00
Общество

54 сотрудника свердловского Министерства образования уличили в сокрытии доходов

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Прокуратура Свердловской области проверила соблюдение провокоррупционного законодательства в Министерстве общего и профессионального образования региона. 54 сотрудника были уличены в обмане.

В документах служащие указали недостоверные и неполные сведения о наличии квартир, машин и земельных участков, а также внесли заниженные суммы доходов, полученные от продажи какой-либо собственности. Некоторые также умолчали о своем участии и участии супругов в коммерческих организациях.

- Кроме того, прокуратура некоторыми служащими Министерства, руководителями подведомственных Министерству образовательных организаций не были предприняты меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В ряде подведомственных организаций дети и супруги руководителей работали в их подчинении. При этом по решению данных руководителей их родственникам выплачивались стимулирующие выплаты.

По результатам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 46 руководителей подведомственных образовательных организаций и 8 гражданских служащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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