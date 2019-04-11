2019-04-11T14:05:37+03:00
Общество

В Серове школьник подделал паспорт, чтобы пройти по возрасту в ночной клуб

Юноше может грозить до шести месяцев лишения свободы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Серовский»Фото: МО МВД России «Серовский»
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В Серове задержали подростка, подозреваемого в подделке паспорта.

В полицию о юноше с сомнительным документом сообщила охрана одного из ночных клубов. Молодой человек, пытавшийся пройти в развлекательное заведение, был уже сильно пьян и рьяно размахивал паспортом, подчеркивая, что ему уже исполнилось 18 лет.

В ходе дознания выяснилось, что владельцу паспорта 16 лет, но желание повеселиться превысило риск быть привлеченным к уголовной ответственности.

- Юноша заблаговременно подготовился к вечеринке: за день до похода в развлекательное заведение он внес изменения в официальный документ, увеличив свой возраст с 16 до 18 лет, то есть поменял год своего рождения с 2002 на 2000, используя при этом специальные компьютерные графические программы. Затем распечатал страницу паспорта с измененными данными на цветном принтере и вклеил ее в документ, - говорит начальник отдела дознания подполковник полиции Анна Пшикалова.

За подделку паспорта на завели подростка уголовное дело. Подростку могут грозить ограничение свободы до 2 лет, принудительные работы до 2 лет, арест сроком до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, юноша привлечен к административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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