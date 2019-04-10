Екатеринбург стал первым городом, где запустили сервис по поиску пропавших домашних животных

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-10T13:55:36+03:00

Теперь объявление о четырехлапой пропаже или находке будет автоматически отражаться у тех, кто находится поблизости Фото: Наталья КСЕНОФОНТОВА

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Яндекс совместно с компанией Purina открыл сервис для поиска домашних животных. Теперь люди, нашедшие или потерявшие кошку или собаку, смогут сообщить об этом пользователям интернета, которые находятся поблизости. Екатеринбург стал первым городом, где заустили эту программу.

- Если пропала кошка или собака, важно оповестить об этом как можно больше людей в районе поисков. Обычно хозяева расклеивают объявления, но на расклейку уходит много времени. Вместе с Purina мы решили создать сервис, позволяющий привлечь к поискам максимум людей, которые могли видеть пропавшего питомца, - рассказывает директор по работе с ключевыми клиентами Яндекса Виктория Кинаш.

Человек, который потерял или нашёл кошку или собаку, может зайти на yandex.ru/petfinder и указать приметы питомца, добавить его фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное. После модерации объявление отразиться на сайтах Яндекса и Рекламной сети тем пользователям, которые находятся именно в указанном месте.

Пока сервис работает в Екатеринбурге в тестовом режиме. Если оно пройдет удачно, такая же программа начнет работать в Москве, Новосибирске, Самаре, Твери, а затем и в других крупных городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU