2019-04-09T09:02:03+03:00
Общество

Работникам Уральской авиации по охране лесов задолжали 13,7 миллионов рублей

Предприятие не платило сотрудникам два месяца
Маргарита МАХОНИНА
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Руководство уже погасило долгРуководство уже погасило долгФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга заставила погасить долг перед работниками «Уральскую базу авиационной охраны лесов». Предприятие не выплачивало зарплату в течение двух месяцев - с декабря 2018 года по январь 2019 года. Без средств оказались 847 человек.

- Ведомство возбудило дело об административном нарушении бухгалтерии компании. Сегодня оно находится на рассмотрении в Государственной инспекции труда Свердловской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Руководство предприятия уже погасило долг по заработной плате в полном объеме. Он составил 13,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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