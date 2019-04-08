Больше тысячи уральцев попались на грязных номерах

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-08T16:43:12+03:00

Большинство из них устраняли нарушение на месте

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В прошедшие выходные сотрудники ДПС ловили на трассах автолюбителей с грязными номерами на автомобилях. Всего стажи порядка за два дня составили 1 107 административных протоколов за грязные номера и 1 062 протокола за неправильную тонировку стекол.

Больше 800 водителей предпочли устранить недочет на месте, протерев номера тряпкой. Кто-то даже поспешил убрать тонировку со стекол.

Гаишники в свою очередь напомнили, что при повторном задержании автолюбителя с грязными номерами, либо неправильно тонированными стеклами санкция предусматривает штраф от 500 до 1 000 рублей, либо и вовсе административный арест до 15 суток.

В полиции сообщили, что охота за грязными номерами важна тем, что считывание автомобильных государственных номеров помогает получить информацию об угнанных машинах, а также о транспортных средствах, покинувших место ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU