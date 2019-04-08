Для маньяка-насильника с Урала просят еще 24 года срока к пожизненному заключению

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-08T14:38:33+03:00

В биографии маньяка числятся преступные эпизоды, за которые еще не назначено наказание

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В Екатеринбурге рассматривают новое уголовное дело против бывшего спасателя МЧС Алексея Фалькина, который уже получил пожизненный срок за несколько изнасилований и убийств женщин. Процесс стартовал в Орджоникидзевском районном суде 8 апреля, где государственный обвинитель запросил для маньяка еще 24 года колонии.

В рамках нового дела Фалькину инкриминируют покушение на изнасилование несовершеннолетней и два эпизода насилия с угрозой убийством, повлекшие тяжкий вред здоровью в отношении несовершеннолетних.

Следователи полагают, что 23 февраля 2006 года Фалькин, изрядно приняв на грудь в честь Дня защитника Отечества, днем в парке Победы на Уралмаше напал на школьницу, попытавшись ее изнасиловать. Однако это ему не удалось, так как рядом находилась ее сестра. Маньяк предпочел ретироваться с места преступления.

20 июня того же года в восьмом часу вечера Фалькин, по данным следователей, снова гулял пьяным в этом же парке. Он увидел 14-летнюю девочку в компании ее старших друзей и решил ее изнасиловать. Разогнав молодежь, маньяк напал на ребенка и совершил развратные действия.

Фото: личная страница героя публикации в Сети

Третье нападение произошло тут же 29 августа 2012 года: пьяный Фалькин надругался над незнакомой девушкой.

Отметим, что Фалькин уже отбывал срок за изнасилование, но суд не счел нужным наказать его по всей строгости закона. Преступление маньяк совершил 2013 году, когда подрабатывал таксистом. Тогда бывший спасатель с отверткой напал на девушку и надругался над ней. Позже он стал сотрудничать со следствием и в итоге получил минимальные 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Из колонии он вышел уже через два года.

Многочисленные преступления Фалькина стали вскрываться после его задержания в 2017 году. Тогда он в Верхней Пышме изнасиловал и убил 30-летнюю Ирину Вахрушеву. Позже выяснилось, что нападения на женщин и детей начались еще в 2004 году, когда было совершено первое убийство на улице Индустрии. Следующее преступление он совершил через год в парке Победы.

Первый пожизненный срок маньяк отбывает за нападения на 8 человек, в числе которых - два ребенка. Во время совершения преступлений три его жертвы погибли. Теперь к пожизненному сроку может добавиться еще 24 года.

ИСТОЧНИК KP.RU