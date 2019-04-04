2019-04-04T18:16:02+03:00
Политика

«Прошу помощи»: уральская правозащитница Евгения Чудновец собирает деньги, чтобы попасть в Госдуму

Идти на поклон к олигархам бывшая воспитательница не хочет
Лев ИСТОМИН
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Евгения намерена защищать интересы просты людей. Фото: страничка героини публикации в FacebookЕвгения намерена защищать интересы просты людей. Фото: страничка героини публикации в Facebook
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Уральская правозащитница Евгения Чудновец, которая ранее была незаконно осуждена за репост в социальной сети, начала сбор средств на избирательную кампанию по довыборам в Государственную думу по Серовскому городскому округу.

- У меня нет для этого денег, а идти на поклон к власти или олигархам я не хочу, - пишет Чудновец на своей страничке в социальной сети. – На протяжении нескольких лет я бесплатно занималась защитой людей, оказавшихся в беде. Теперь я прошу помощи у вас.

По словам потенциальной претендентки на кресло депутата, в случае избрания, она будет служить народу, а не толстосумам. Впрочем, пока предвыборная кампания не объявлена официально, поэтому агитировать Евгения Чудновец за себя не может. О ее намерениях можно узнать лишь в общих чертах.

- Я придумала наш общий лозунг «Деньги народа – в защиту народа». Прошу от вас не только денег. Помогите мне советом, участием. Вместе мы сможем изменить систему и защитить друг друга, - говорит Евгения Чудновец.

Отметим, что довыборы в Госдуму по Серовскому городскому округу проведут в сентябре этого года. Их назначили после того, как депутат от этой территории Сергей Бидонько получил пост вице-губернатора Свердловской области.

Кстати, сам Бидонько вместе с главой региона Евгением Куйвашевым поддержали другого претендента на мандат депутат Госдумы – биатлониста Антона Шипулина, который в конце марта объявил о своем намерении баллотироваться от партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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