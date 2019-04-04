На Урале полиция проведет охоту на грязные номера автомобилей

СЕГОДНЯ 17:31 2019-04-04T17:31:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области стартует традиционная сезонная битва за чистые номера автомобилей. Мероприятие «Чистый автомобиль» проводят по прямому указанию врио начальника регионального ГУ МВД России генерал-майора Петра Кривегина по все области.

Стражи порядка будут выявлять и пресекать факты управления транспортом с нечитаемыми государственными номерами.

- Это затрудняет розыск водителей, скрывшихся с дорожный аварий или мест совершения преступления, - рассказывает в областном Главке.

Мероприятие проведут 5 и 6 апреля. По сведениями пресс-секретаря регионального Главка полиции Валерия Горелых, номер машины признается нечитаемым, когда с расстояния двадцати метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток хотя бы одной буквы или цифры переднего или заднего госномера.

Инспектора ГИБДД будут разъяснять водителям необходимость привести госномер в порядок.

- При выполнении данного требования сотрудника полиции человеку, находящемуся за рулем, объявят устное предупреждение и рекомендуют впредь не нарушать ПДД. В случае отказа устранить недостаток в отношении водителя заведут административное делопроизводство, предусмотренная ч.1.ст.12.2 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафных санкций, - рассказывает Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU