Нужен памятник: в Екатеринбурге придумали решение проблемы нехватки учителей

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-03T11:56:21+03:00

В мэрии думают над тем, как привлечь молодежь в школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге не хватает не только школ, но и учителей в них. Педагогический состав постепенно стареет, потому что молодежь на выходе из педагогического вуза не стремится возвращаться в средние учебные заведения: мол, проблем много, а платят не очень.

Тем не менее, около 300 молодых специалистов находят работу в городских школах, но сегодня этого не достаточно. Поэтому частично проблема решается за счет приезжих из других населенных пунктов Свердловской области, и даже из бывших советских республик. Но и тут не все в порядке: заработная плата учителя не позволяет покрыть все расходы, ведь большая часть трат уходит на оплату аренды жилья.

В итоге в Екатеринбурге в качестве одного из вариантов решения проблемы нехватки кадров, в школах придумали проект «Педагогический класс», который сейчас запускают в Железнодорожном районе.

Учителя агитируют школьников поступать в педагогический вуз, помогая подготовиться к сдаче экзаменов, а после получения диплома молодые специалисты возвращаются в школы.

По словам начальника городского Департамента образования Екатерины Сибирцевой, также в городе готовят проект по интернатуре, когда студенты со второго курса идут подрабатывать в школы, получая после вуза полноценную работу.

Удивительно, но услышав о проблеме от Сибирцевой, в ответ депутаты сразу предложили поставить в городе памятник учителю. В мэрии даже успели подготовить проект документа.

ИСТОЧНИК KP.RU