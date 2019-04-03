Нужен памятник: в Екатеринбурге придумали решение проблемы нехватки учителей
В Екатеринбурге не хватает не только школ, но и учителей в них. Педагогический состав постепенно стареет, потому что молодежь на выходе из педагогического вуза не стремится возвращаться в средние учебные заведения: мол, проблем много, а платят не очень.
Тем не менее, около 300 молодых специалистов находят работу в городских школах, но сегодня этого не достаточно. Поэтому частично проблема решается за счет приезжих из других населенных пунктов Свердловской области, и даже из бывших советских республик. Но и тут не все в порядке: заработная плата учителя не позволяет покрыть все расходы, ведь большая часть трат уходит на оплату аренды жилья.
В итоге в Екатеринбурге в качестве одного из вариантов решения проблемы нехватки кадров, в школах придумали проект «Педагогический класс», который сейчас запускают в Железнодорожном районе.
Учителя агитируют школьников поступать в педагогический вуз, помогая подготовиться к сдаче экзаменов, а после получения диплома молодые специалисты возвращаются в школы.
По словам начальника городского Департамента образования Екатерины Сибирцевой, также в городе готовят проект по интернатуре, когда студенты со второго курса идут подрабатывать в школы, получая после вуза полноценную работу.
Удивительно, но услышав о проблеме от Сибирцевой, в ответ депутаты сразу предложили поставить в городе памятник учителю. В мэрии даже успели подготовить проект документа.
ИСТОЧНИК KP.RU