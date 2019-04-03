«В приоритете люди с образованием»: комиссариат Центрального военного округа не будет призывать школьников

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-03T11:27:00+03:00

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В начале апреля 2019 года стартовал весенний призыв на военную службу. Начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков сообщил, что в нем примут участие 51 тысяча человек.

- Это на 8 тысяч меньше, чем осенью 2018 года. Но это связано с увеличением служащих по контракту, - рассказал он. – Сегодня у призыва в приоритете люди с высшим и средним профессиональным образованием, а также со специальностями, необходимыми военным. Например, водители категорий «С», «Д», «Е». Школьники же получили право на отсрочку для обучения.

По словам Линькова, военкоматы продолжат отправлять призывников проходить службу в нестандартные роты: спортивные и научные. В последних проходят службу 624 человека. Планируют призвать еще 300 со всей России, при этом 70 – из ЦВО. Кроме того, 150 человек направят в Президентский полк Федеральной службы охраны. Также 267 человек пройдут альтернативную службу в этот призыв.

В ЦВО напомнили, что сегодня на воинский учет можно встать по месту пребывания независимо от регистрации. Также все призывники этого года, включая направленных в Росгвардию и МЧС, получат банковские карты, на которые начислят денежное довольствие.

ИСТОЧНИК KP.RU