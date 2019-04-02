2019-04-02T17:22:26+03:00
Звезды

«Это сильно»: Анатолий Чубайс признал книги уральских писателей лучшими

В топ-лист главы «Роснано» попали Алексей Иванов и его тезка Сальников
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Политик любит русскую литературуПолитик любит русскую литературуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс поделился с читателями своей странички в социальной сети впечатлениями от книг, прочитанных политиков в прошлом году.

В список попали произведения двух современных уральских писателей – Алексея Иванова «Тобол» и Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

- Это, пожалуй, самая сильная художественная проза, которую я прочитал за последние годы. Я не понимаю, как можно с такой ясностью, отчетливостью и достоверностью описать во всех красках невероятно разнообразный мир русской Сибири начала 18 века, - говорит Чубайс о книге Иванова «Тобол».

Упомянул политик и другую книгу писателя – роман «Вилы», который, по мнению Чубайса, стал фактографическим описанием истории бунта Емельяна Пугачева.

Отметим, что десять лет назад именно Анатолий Чубайс выделил часть средств на съемки 4-х серийного фильма "Хребет России", в котором Алексей Иванов рассказывает историю заселения нынешнего Пермского края и Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей
В Екатеринбурге пройдет отбор в новый сезон шоу «ТАНЦЫ»
На несколько метров перенесут храм, мешающий запустить трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму
Москва поможет отремонтировать Цирк в Екатеринбурге
Минфин нашел нарушения в финансировании экс-департаментом Ольги Глацких лагеря для одаренных детей
«Беспредел»: мэрию Екатеринбурга пытаются вывести на чистую воду из-за сноса бани
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
В Свердловской области 3 часа не выдавали водительские права
Прокуратура проверит свердловскую больницу, где младенцу дали просроченное лекарство
Новость о появлении в Екатеринбурге речного такси оказалась фейком
В Екатеринбурге под подписку отпустили мужчину, разгромившего редакцию «Коммерсанта»
На нацпроекты в Свердловской области потратят 30 миллиардов рублей
Гордума Екатеринбурга будет заседать в новом зале за 38 миллионов рублей
Ночью в Екатеринбурге сгорели Volkswagen и Ford
Житель Екатеринбурга украл в аэропорту сувенирного кота, чтобы удивить свою девушку
В Свердловской области приостановили регистрацию авто и выдачу прав
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самым выгодным онлайн-обслуживанием для малого бизнеса
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку с крыши детского сада обрушилась лавина снега
Депутаты разрешат уральцам собирать в лесу мох и подстилку
В Екатеринбурге ночью из окна пятого этажа выпала девочка-лунатик
«Да, обидно»: Екатеринбургский БК «Урал» окончил сезон поражением гостям из Самары
«Искали оперативники и кинологи с собаками»: в Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего погром в редакции «Коммерсанта»
Крупнейший торговый центр Северного Кавказа строят из стальных двутавров ЕВРАЗ НТМК