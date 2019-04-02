«Это сильно»: Анатолий Чубайс признал книги уральских писателей лучшими

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-02T17:22:26+03:00

В топ-лист главы «Роснано» попали Алексей Иванов и его тезка Сальников

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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс поделился с читателями своей странички в социальной сети впечатлениями от книг, прочитанных политиков в прошлом году.

В список попали произведения двух современных уральских писателей – Алексея Иванова «Тобол» и Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

- Это, пожалуй, самая сильная художественная проза, которую я прочитал за последние годы. Я не понимаю, как можно с такой ясностью, отчетливостью и достоверностью описать во всех красках невероятно разнообразный мир русской Сибири начала 18 века, - говорит Чубайс о книге Иванова «Тобол».

Упомянул политик и другую книгу писателя – роман «Вилы», который, по мнению Чубайса, стал фактографическим описанием истории бунта Емельяна Пугачева.

Отметим, что десять лет назад именно Анатолий Чубайс выделил часть средств на съемки 4-х серийного фильма "Хребет России", в котором Алексей Иванов рассказывает историю заселения нынешнего Пермского края и Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU