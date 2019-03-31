2019-03-31T16:25:17+03:00
Происшествия

Водитель-правонарушитель избил инспектора, чтобы не ходить на обязательные работы

Теперь его отправят в исправительную колонию
Маргарита МАХОНИНА
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Инспектор ГУФСИН должен был вызвать осужденного в филиал Уголовно-исполнительной инспекцииИнспектор ГУФСИН должен был вызвать осужденного в филиал Уголовно-исполнительной инспекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Алапаевска осудили на 360 часов обязательных работ за езду за рулем в пьяном виде. Однако мужчина начал отлынивать от наказания. Когда к нему с проверкой пришел сотрудник ГУФСИН, нарушитель набросился на него с кулаками и даже попытался задушить.

- Сотрудник ведомства должен был вызвать его в филиал Уголовно-исполнительной инспекции, - рассказывает пресс-секретарь ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. - Осужденный был пьян, угрожал инспектору. Потом толкнул его руками и нанес 7 ударов, а после еще 8. Он повалил сотрудника ведомства на землю и обхватил его шею руками, и начал сдавливать горло.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насилие в отношении представителя власти". Алапаевский городской суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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