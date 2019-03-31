Певица Монеточка похвасталась поклонникам, что первый раз летит бизнес-классом
Музыкальная исполнительница Елизавета Гырдымова из Екатеринбурга, более известная под псевдонимом Монеточка, впервые полетела бизнес-классом и решила оповестить об этом подписчиков. Соответствующие записи она выложила в stories в Instagram.
- У меня сегодня большой праздник: первый раз в бизнес-класс. Переходим в премиальный сектор, - сообщила певица. – Мне уже принесли вино и уточку, уже занавесили ото всех и ЧСВ (чувство собственной важности – прим. «КП») летит вместе со мной в небеса.
Девушка добавила, что от дневного отдыха получает меньше удовольствия, чем от такого полета. Но подчеркнула, что не стала бы тратить на него свои деньги.
Осенью прошлого года Монеточка попала в «черный список» Нижегородской прокуратуры. Выступления отменили у нее, а также Элджея, Jah Khalib и Matrang. На карьере певицы это не сказалось и в марте девушка уже пела гимн СССР на фоне американского флага, когда находилась на съемках в штатах.
Певица Монеточка первый раз летит в бизнес-классе.Взято из Instagram певицы.
ИСТОЧНИК KP.RU