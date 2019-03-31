2019-03-31T15:29:52+03:00
Звезды

Певица Монеточка похвасталась поклонникам, что первый раз летит бизнес-классом

Девушка поделилась эмоциями в Instagram
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Девушка подчеркнула, что не стала бы тратить на полет свои деньги.Девушка подчеркнула, что не стала бы тратить на полет свои деньги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Музыкальная исполнительница Елизавета Гырдымова из Екатеринбурга, более известная под псевдонимом Монеточка, впервые полетела бизнес-классом и решила оповестить об этом подписчиков. Соответствующие записи она выложила в stories в Instagram.

- У меня сегодня большой праздник: первый раз в бизнес-класс. Переходим в премиальный сектор, - сообщила певица. – Мне уже принесли вино и уточку, уже занавесили ото всех и ЧСВ (чувство собственной важности – прим. «КП») летит вместе со мной в небеса.

Девушка добавила, что от дневного отдыха получает меньше удовольствия, чем от такого полета. Но подчеркнула, что не стала бы тратить на него свои деньги.

Осенью прошлого года Монеточка попала в «черный список» Нижегородской прокуратуры. Выступления отменили у нее, а также Элджея, Jah Khalib и Matrang. На карьере певицы это не сказалось и в марте девушка уже пела гимн СССР на фоне американского флага, когда находилась на съемках в штатах.

Певица Монеточка первый раз летит в бизнес-классе.Взято из Instagram певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Перепрыгнул через прилавок и угрожал разбитой бутылкой»: в Екатеринбурге напали на флориста
Водитель-правонарушитель избил инспектора, чтобы не ходить на обязательные работы
Свердловские егеря не досчитались тридцати тысяч белок
Режиссер из Екатеринбурга получил премию «НИКА» за лучший игровой фильм
Певица из Екатеринбурга покорила Тимати и Басту песней
«60-летний водитель скончался на месте»: в Екатеринбурге автобус врезался в дерево
«Отключены школы и больница»: В Камышлове больше четырехсот домов остались без воды
В Екатеринбург на вертолете санавиации доставили мужчину с огнестрельным ранением
На Химмаше 50-летняя женщина выпала с балкона и разбилась насмерть
На Урале два ребенка незаметно сбежали из садика
В Екатеринбурге собутыльники подожгли квартиру
Мэр Екатеринбурга предложил провести конкурс по благоустройству Плотинки
Ксения Собчак о скандале с Марией Кожевниковой: «Чтобы попасть в Госдуму, должно быть что-то помимо съёмок в сериалах»