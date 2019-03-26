2019-03-26T09:52:45+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле пара создала подпольный МФЦ для незаконной миграции гастарбайтеров

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В качестве экспертов, которые составляли «липовые» документы, были реальные медики и преподаватели русского языкаВ качестве экспертов, которые составляли «липовые» документы, были реальные медики и преподаватели русского языкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Суд Нижнего Тагила осудил гражданина Таджикистана Салимджона Машарипова и россиянку Оксаны Абдуллоевой за организацию незаконной миграции, подделку и сбыт официальных документов.

Подельники открыли многофункциональный центр «Трудовая миграция», но регистрировать его в налоговой не стали. После этого набрали сотрудников, не посвящая их в преступные планы и даже не оформив трудовые договоры.

- Подсудимые оказывали иностранным гражданам услуги по незаконной постановке на учет по месту пребывания в квартирах Нижнего Тагила. При этом реально предоставлять жилье иностранцам никто не собирался, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того, пара продавала сертификаты о прохождении государственного тестирования по русскому языку и документы о положительных результатах прохождения медисследований, необходимых для получения разрешения на работу.

В качестве экспертов, которые составляли «липовые» документы, были реальные медики и преподаватели русского языка как иностранного.

Суд назначил Салимджону Машарипову 1 год 7 месяцев колонии общего режима. Оксана Абдуллоева осуждена на 1 год и 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Служители Фемиды учли, что у женщины есть малолетние дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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