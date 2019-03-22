На Урале нашли способ спасения бригад «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-22T18:02:26+03:00

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Количество врачей в выездных бригадах «скорой помощи» в Свердловской области стремительно сокращается. Опытные специалисты стареют и выходят на пенсию, а молодежи с нужным опытом не хватает.

Дефицит фельдшеров для работы на «скорой» решено восполнить при помощи обучения по целевому набору. Об этом информирует региональный Департамент информационной политики.

Студентов будут набирать с сентября в Екатеринбурге, чтобы увеличить рост медиков в бригадах «скорой» в течение последующих трех лет.

Отметим, что за прошлый год службы «скорой помощи» сделали 3,5 миллиона выездов в регионах Уральского Федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU