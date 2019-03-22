На Урале нашли способ спасения бригад «скорой помощи»
Количество врачей в выездных бригадах «скорой помощи» в Свердловской области стремительно сокращается. Опытные специалисты стареют и выходят на пенсию, а молодежи с нужным опытом не хватает.
Дефицит фельдшеров для работы на «скорой» решено восполнить при помощи обучения по целевому набору. Об этом информирует региональный Департамент информационной политики.
Студентов будут набирать с сентября в Екатеринбурге, чтобы увеличить рост медиков в бригадах «скорой» в течение последующих трех лет.
Отметим, что за прошлый год службы «скорой помощи» сделали 3,5 миллиона выездов в регионах Уральского Федерального округа.
ИСТОЧНИК KP.RU