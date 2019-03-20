Свердловские онкологи впервые одновременно удалили несколько опухолей с помощью 3D-визуализацией

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-20T15:55:06+03:00

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Свердловские онкологи впервые на Урале провели обширную операцию по удалению множественных опухолей.

Хирурги-колопроктологи областного онкодиспансера сделали мультиорганную лапароскопию. За одну операцию врачи удалили несколько злокачественных новообразований. Хирургическое вмешательство проводилось под контролем новой высокотехнологичной стойки с 3D-визуализацией.

- 40% операций в отделении малоинвазивной хирургии проводятся щадящим лапароскопическим способом. Система объемной 3D-визуализации позволяет хирургам прицельно и точно удалить опухоль, сокращает время проведения хирургического вмешательства и снижает риск послеоперационных осложнений, - рассказал главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

Оперирующая бригада состояла из трех врачей и медсестры. За три часа они поэтапно удалили две опухоли в кишечнике и метастазы в печени вместе с желчным пузырем. Уже через неделю пациентка была выписана.

ИСТОЧНИК KP.RU