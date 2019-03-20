2019-03-20T15:55:06+03:00
Здоровье

Свердловские онкологи впервые одновременно удалили несколько опухолей с помощью 3D-визуализацией

Спустя всего неделю пациентку выписали
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
Изменить размер текста:

Свердловские онкологи впервые на Урале провели обширную операцию по удалению множественных опухолей.

Хирурги-колопроктологи областного онкодиспансера сделали мультиорганную лапароскопию. За одну операцию врачи удалили несколько злокачественных новообразований. Хирургическое вмешательство проводилось под контролем новой высокотехнологичной стойки с 3D-визуализацией.

- 40% операций в отделении малоинвазивной хирургии проводятся щадящим лапароскопическим способом. Система объемной 3D-визуализации позволяет хирургам прицельно и точно удалить опухоль, сокращает время проведения хирургического вмешательства и снижает риск послеоперационных осложнений, - рассказал главный врач Свердловского онкодиспансера Владимир Елишев.

Оперирующая бригада состояла из трех врачей и медсестры. За три часа они поэтапно удалили две опухоли в кишечнике и метастазы в печени вместе с желчным пузырем. Уже через неделю пациентка была выписана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить здание ДК «Химмаш», за которое заступался участник «Уральских пельменей»
В Заречном четверо рыбаков оказались на отколовшейся льдине
В Екатеринбурге нашли школу, в которой вместо туалета стоит выгребная яма
В Сысертском районе 13 тысяч жителей остались без электричества
В Первоуральске осудили бывшего полицейского-браконьера, застрелившего двух лосей для новогоднего стола
В центре Екатеринбурга установили первый в мире автомобиль
На стройках Екатеринбурга силовики выловили 34 нелегалов
В Каменске-Уральском задержали пьяную автоледи, которая везла двух малолетних детей
Екатеринбуржец, чтобы не отдавать долг брату, запер его с женой в доме и поджег
На Урале родители школьника заплатят 300 тысяч за бутылку, которой их сын попал в глаз подруге
В Екатеринбурге пройдет пикет-поминки по снесенной телебашне
В Екатеринбурге будут судить маркетолога, который дважды обокрал 90-летнего ветерана труда
На Урале бизнес-вумен и ее сын покалечили двух детей, устраивая нелегальные катания на лодке
Молода, на «ты» с гаджетами и любит Азию: аэропорт «Кольцово» составил портрет типичного пассажира