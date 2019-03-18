Ветераны свердловского МВД в третий раз избрали своим лидером Владимира Ралдугина

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-18T16:50:55+03:00

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В ГУ МВД по Свердловской области состоялась 9-я отчетно-выборная конференция Совета ветеранов органов внутренних дел. Это мероприятие войдет в историю гарнизона, т. к. впервые на должность председателя данной общественной организации в третий раз подряд переизбран полковник милиции в отставке Владимир Ралдугин, много лет отдавший службе ОБХСС.

В работе совещания приняли участие начальник Управления по работе с личным составом Владимир Тиряев, председатель Общественного совета Владимир Красильников, а также представители ветеранских организаций территориальных ОВД.

- С докладом о состоянии дел в период с 2015 по 2019 год выступил Владимир Ралдугин, - рассказал пресс-секретарь главка Валерий Горелых. - Он отметил, что прошедший четырехлетний этап стал плодотворным в развитии ветеранского движения на Среднем Урале. За это время проведено 67 рабочих встреч, в ходе которых было рассмотрено с принятием конкретных решений 466 важных для действующих сотрудников и ветеранов вопросов. Разработана и реализуются программа по оказанию помощи молодым сотрудникам в их профессиональном становлении. Особое внимание уделяется развитию династий в системе МВД и Росгвардии, патриотическому воспитанию молодежи. Утверждены почетные знаки «Династии МВД России» и «Ветераны женщинам за верность и преданность», а также памятные знаки «За верность службе», «За полезное», «За особые услуги». Такими наградами отмечен труд более 5000 человек. Еще 247 вручено именное оружие - позолоченный офицерский кортик.

ИСТОЧНИК KP.RU