2019-03-18T09:11:49+03:00
Происшествия

Нашли случайно: из детского сада Екатеринбурга убежал 3-летний ребенок

Мальчик вышел за ворота, когда воспитатель отвлеклась на других детей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Через 20 минут ребенка заметили на одной из остановокЧерез 20 минут ребенка заметили на одной из остановокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В детском саду Екатеринбурга «Надежда» № 252, расположенного на улице Фрезеровщиков, началась прокурорская проверка. Из дошкольного учреждения убежал 3-летний мальчик.

Инцидент произошел во время подготовки к сон-часу. Воспитатель ушла укладывать остальных детей спать, а маленький Миша оставался в раздевалке, так как вскоре за ним должна была прийти бабушка.

Однако малышу наскучило стоять в одежде да еще одному и он решил пойти на улицу. Спустившись на крылечко, ребенок побродил по территории детсада, а затем вышел за ворота и отправился гулять по улицам города.

- Заведующая детским садом не обратилась в правоохранительные органы, не сообщила о данном факте ни в полицию, ни в прокуратуру, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Малолетнего ребенка на остановке примерно через 20 минут после его ухода обнаружил случайно проезжавший мимо сотрудник полиции.

Сейчас специалисты надзорного ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего и опрашивают персонал детского сада.

- Обнаружила малолетнего мальчика без сопровождения взрослых начальник подразделения по делам несовершеннолетних майор полиции Гульнара Нуриева на остановочном комплексе на улице Таганская, 57, - сказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Во время отсутствия в отношении ребенка противоправных действий не совершено. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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