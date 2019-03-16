2019-03-16T17:39:34+03:00
Спорт

«Автомобилист» уверенно переиграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

Теперь нашу команду ждут две игры в Уфе
Олег Галимов
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
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В КРК «Уралец» завершился второй матч серии полуфинала Восточной конференции между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». Первый матч остался за командой из Башкортостана, но сегодня «шоферы» проявили высокое мастерство и разбили соперника в сухую.

Первую шайбу забросил на 10-й минуте Георгий Белоусов, грамотно реализовав большинство. Второй гол на счету Стефана Да Косты на 26-й минуте. Теперь счет в серии равный – 1:1, но команду Андрея Мартемьянова ждет выезд в Уфу, где команда проведет две игры, после чего серия продолжится в Екатеринбурге.

Напомним, что для прохода в следующую стадию плей-офф необходимо добиться четырех побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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