«Автомобилист» уверенно переиграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии
В КРК «Уралец» завершился второй матч серии полуфинала Восточной конференции между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». Первый матч остался за командой из Башкортостана, но сегодня «шоферы» проявили высокое мастерство и разбили соперника в сухую.
Первую шайбу забросил на 10-й минуте Георгий Белоусов, грамотно реализовав большинство. Второй гол на счету Стефана Да Косты на 26-й минуте. Теперь счет в серии равный – 1:1, но команду Андрея Мартемьянова ждет выезд в Уфу, где команда проведет две игры, после чего серия продолжится в Екатеринбурге.
Напомним, что для прохода в следующую стадию плей-офф необходимо добиться четырех побед.
ИСТОЧНИК KP.RU