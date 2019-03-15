Отработал пятилетку: мэрию Екатеринбурга покидает член старой команды
В администрации города будут искать нового ответственного за муниципальное имущество
Фото: администрация Екатеринбурга
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Из мэрии Екатеринбурга уходит очередной член старой команды сити-менеджера Александра Якоба. Сегодня последний рабочий главы Департамента управления муниципальным имуществом Николая Герасимова.
В ближайшее время пост руководителя департамента займет новый специалист, имя которого пока не называется.
Николай Герасимов проработал в городской администрации пять лет. В 2014 году его назначили первым заместителем начальника департамента по управлению муниципальным имуществом. Через два год он возглавил подразделение.
С приходом на пост мэра Александра Высокинского, Герасимов работал с приставкой и.о.
ИСТОЧНИК KP.RU