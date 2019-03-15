2019-03-15T13:09:21+03:00
Общество

Отработал пятилетку: мэрию Екатеринбурга покидает член старой команды

В администрации города будут искать нового ответственного за муниципальное имущество
Лев ИСТОМИН
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Из мэрии Екатеринбурга уходит очередной член старой команды сити-менеджера Александра Якоба. Сегодня последний рабочий главы Департамента управления муниципальным имуществом Николая Герасимова.

В ближайшее время пост руководителя департамента займет новый специалист, имя которого пока не называется.

Николай Герасимов проработал в городской администрации пять лет. В 2014 году его назначили первым заместителем начальника департамента по управлению муниципальным имуществом. Через два год он возглавил подразделение.

С приходом на пост мэра Александра Высокинского, Герасимов работал с приставкой и.о.

ИСТОЧНИК KP.RU

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