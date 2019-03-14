2019-03-14T16:02:16+03:00
Недвижимость

«Спляшем, споем, но деньги найдем»: Козицын пообещал Екатеринбургу новый памятник

Это станет очередным подарком к юбилею города
Лев ИСТОМИН
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Промышленник Андрей Козицын считает, что городу нужен еще один памятникПромышленник Андрей Козицын считает, что городу нужен еще один памятникФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице в четверг прошло очередное заседание организационного комитета по подготовке Екатеринбурга к 300-летнему юбилею. Мероприятие прошло под руководством мэра Александра Высокинского, также на нем присутствовал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

Промышленник, активно продвигающий идею строительства на Октябрьской площади у Драмтеатра храма святой Екатерины, удивился, что проект памятника ей указан в плане подготовки к юбилею.

- Как же так. Даже если не будет бюджетных средств на скульптуру, нужно собрать с лотерей. Как говорится, спляшем, споем, но деньги найдем, - заявил на заседании Андрей Козицын.

Отметим, что сейчас идет составление сметы празднования юбилея города. Также на заседании оргкомитета обсудили вопрос о строительстве второй ветки метро, на которую из федерального, областного и муниципального бюджетов планируют выделить больше 76 миллиардов рублей.

Святая Екатерина считается небесной покровительницей уральской столицы. В честь нее этим летом на набережной Городского пруда начнется возведение большого собора, который будет вмещать одновременно 2,5 тысячи прихожан. Храм построят в сквере, а вокруг посадят новые деревья.

Идея возведения собора обсуждается последние десять лет. Сначала его хотели построить на площади Труда на месте нынешней небольшой часовни. Новым местом стала акватория городского пруда, но и такая идея устроила не всех жителей мегаполиса. В итоге было выбрано нынешнее место. И памятник, и храм будут подарены городу к знаменательной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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