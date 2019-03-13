В Екатеринбурге презентовали новое производство биомикрогелей

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-13T11:11:09+03:00

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В Екатеринбурге 12 марта презентовали новую площадку по производству биомикрогелей, на открытие которой побывали региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, а также заместитель главы уральской столицы по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Инновационную продукцию с Урала планируется поставлять в Китай, Австралию, Индонезию, Малайзию, а также в США и страны Европы.

Разработчиком технологии по ликвидации аварийных разливов нефти и производитель моющих средств «Wonderlab» в феврале этого года также подписала дистрибьюторский контракт на поставку реагентов биомикрогели® для промышленной очистки воды с национальным дистрибьютором промышленной химии на территории России и стран СНГ ЗАО «Русхимсеть». В связи с этим в 2018 году предприятие закупило новое оборудование и масштабировало производство до 630 тонн в месяц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/696851" frameborder="0"></iframe> Производство Биомикрогелей.Видео: предоставлено компанией-производителем

ИСТОЧНИК KP.RU