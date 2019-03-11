В Первоуральске директор школы украла 260 тысяч, начисленных несуществующему дворнику

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-11T11:28:43+03:00

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В Первоуральске будут судить директора школы № 11, которую обвиняют в мошенничестве. Женщина взяла на работу нового дворника, но работник ни разу не появился в образовательном учреждении. При этом, на него была оформлена и выпущена банковская зарплатная карта.

- Директор знала, что работник не исполняет трудовые обязанности, а лишь числится в штате. После чего женщина, действуя по предварительному сговору с лицами, оказывающими ей пособничество путем заполнения табелей учета рабочего времени и согласования выплат премий, издавала распорядительные документы, направленные на начисление и выплату номинальному работнику денег, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги, которые перечислялись на карту дворника, директор присвоила себе. В общей сложности руководитель положила в карман 266 тысяч рублей.

Сначала женщину уволили, а затем завели на нее уголовное дело. Обвиняемой грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 6 лет

ИСТОЧНИК KP.RU