На Урале в пожаре пострадали две девочки

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-10T09:30:53+03:00

Пожар был потушен за пару минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

С отравлением дымом их увезли в больницу

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В Волчанском городском округе поздно вечером случилось ЧП - на улице Кольцевой загорелся двухэтажным многоквартирный дом. Пламя вспыхнуло на втором этаже - пылали домашние вещи.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 30 человек, из них 10 детей, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В результате пожара пострадали двое детей, годовалая и пятилетняя девочки. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы в больницы Краснотурьинска и Карпинска.

На месте ЧП работали две пожарные машины и девять сотрудников МЧС. Пламя удалось потушить в течение двух минут. С родителями девочек сейчас работает психолог МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU