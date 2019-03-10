На Урале в пожаре пострадали две девочки
В Волчанском городском округе поздно вечером случилось ЧП - на улице Кольцевой загорелся двухэтажным многоквартирный дом. Пламя вспыхнуло на втором этаже - пылали домашние вещи.
- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 30 человек, из них 10 детей, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В результате пожара пострадали двое детей, годовалая и пятилетняя девочки. Они получили отравление продуктами горения и были госпитализированы в больницы Краснотурьинска и Карпинска.
На месте ЧП работали две пожарные машины и девять сотрудников МЧС. Пламя удалось потушить в течение двух минут. С родителями девочек сейчас работает психолог МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU