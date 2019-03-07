В ночь на 8 марта закроют движение по трассе Екатеринбург – Тюмень

СЕГОДНЯ 13:26 2019-03-07T13:26:35+03:00

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Водителям, которые планировали отправится из Екатеринбурга в Тюмень ночью с 7 на 8 марта, стоит подготовиться к тому, что участок трассы на 26-м километре рядом с поселком Прохладный перекроют на 15 минут. Ожидать такой поворот стоит примерно в промежутке с 23:00 7 марта до 01:00 8 марта. В это время работники займутся установкой П-образных опор. Но не стоит отчаиваться, для тех, кто спешит, организуют объезд через региональную дорогу Екатеринбург – Косулино с выездами на федеральную трассу на 21-м и 27-м километрах.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, - заявляют в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» и напоминают. - Следите за знаками, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывайте информацию при планировании своего маршрута.

Отметим, что за зиму трассу Екатеринбург-Тюмень уже не раз перекрывали. Так что, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Будьте столкнуться с перекрытием и, если торопитесь, просто воспользуйтесь объездной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU