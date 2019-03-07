2019-03-07T08:14:59+03:00
Общество

Екатеринбуржцы задолжали энергетикам 270 миллионов за тепло и воду

Компания уже отправила неплательщикам 14 тысяч «писем счастья» с просьбой погасить долги в срок
Дарья РЯБОВА
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У должников могут отключить отопление и горячую водуУ должников могут отключить отопление и горячую водуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители уральской столицы накопили долг 270 миллионов за отопление и горячую воду. «ЭнергосбыТ Плюс» направил должникам 14000 писем, деликатно напоминая, что пора бы заплатить за предоставленные услуги. Если злостные неплательщики не отдадут долги, то им могут прекратить поставку тепла и воды, и в придачу подадут на них в суд.

- В отношении должников действует упрощенная система судопроизводства - рассмотрение дела проводится без их присутствия, - рассказывают в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс». - На основании представленных документов выносится судебный приказ, который направляется в службу судебных приставов.

А как нам известно, судебные приставы с должниками не церемонятся - конфискуют имущество. Но этим все не ограничивается - неплательщики не только лишаются своих квартир, машин, телефонов (в зависимости от размера долга), но и выплачивают проценты за просрочку платежа, а также государственную пошлину и все судебные издержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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