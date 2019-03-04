2019-03-04T10:21:57+03:00
Происшествия

Проверка слуха: в центре Екатеринбурга толпа подростков напала на женщину с ребенком

В полиции проверяют информацию
Олег Галимов
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Анонимное сообщение появилось в социальных сетяхАнонимное сообщение появилось в социальных сетях
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Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о толпе подростков, якобы избивших в центре города женщину с ребенком. Именно такое анонимное сообщение появилось в социальных сетях.

- Вчера около 14-15 часов на моего сына с женой на переулке Красном, 8 было совершено нападение из 6 подростков лет 15-16, - пишет мужчина. - Все были с портфелями и с водкой. Начали приставать, что-то не понравилось, повалили и начали пинать. Четко по голове, проходящие люди даже на крики жены проходили мимо. Он в тяжелом состоянии в больнице. Но пусть эти дети знают: заявление на них написано, и он запомнил на лицо каждого. Родители, следите за своими детьми!

В пресс-группе УМВД уже заявили, что заявления в полицию не поступало, а в медучреждения пострадавшие также не обращались. В Следственном комитет уже заявили, что также проверяют достоверность информации.

- В случае подтверждения факта причинения телесных повреждений несовершеннолетнему ребёнку и его матери, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации будут приняты исчерпывающие меры для дачи ситуации объективной правовой оценки, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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