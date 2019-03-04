«Вы должны самоуничтожиться»: Рок-певица из Екатеринбурга набросилась на Цукерберга из-за блокировки в Facebook

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-04T08:02:44+03:00

После того, как аккаунт Юлии Чичериной в соцсети заблокировали, она начала писать гневные посты во Вконтакте

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Российская рок-певица Юлия Чичерина, известная как исполнительница песен «Ту-лу-ла» и «Блюдца», столкнулась с жестокой системой социальной сети Facebook. Девушке ограничили доступ к созданию публикаций после того, как она призвала Роскомнадзор закрыть «этот ФашБук, а Цукерберга выкрасть ГРУ, провести в клетке по Тверской и прилюдно сжечь на Красной площади». Разозлившись на блокировку, Чичерина объявила создателю Facebook войну и начала писать еще более провокационные посты в российской социальной сети «ВКонтакте».

- Просто знайте: ФБ это психическое оружие разведки США, - пишет Юлия Чичерина в одном из постов. - На его счету уже несколько революций и множество смертей. Марк Цукерберг стравливает русских с украинцами. Он нанял в русскоговорящий сегмент ФБ свидомых укров (ред.- украинских националистов) ненавистников всего русского. Сейчас потомки полицаев работают модераторами, постоянно блокируют страницы социально значимых личностей таких, как Юнна Мориц, Дмитрий Стешин, Эдуард Багиров, Захар Прилепин.

Первый гневный пост ЧичеринойФото: Скриншот сайта

Фото: Скриншот сайта

Также певица пишет о том, что социальная сеть Цукерберга является угрозой для государств, не пляшущих под дудку Америки. Из-за них, по мнению Юлии, происходят революции, умирают люди, разрушаются города и страны, поэтому «они должны самоуничтожиться». Тем временем аккаунт девушки уже заблокировали в Инстаграме.

На колкие высказывания Чичериной уже успели отреагировать некоторые уральцы. Так, например, Ярослав Ширшиков комментирует её посты: «"Октябрята" свердловского рок-клуба, очевидно, в розовом детстве нюхали клей и бензин. Мозг к зрелости умер!».

ИСТОЧНИК KP.RU