2019-03-04T08:02:44+03:00
Общество

«Вы должны самоуничтожиться»: Рок-певица из Екатеринбурга набросилась на Цукерберга из-за блокировки в Facebook

После того, как аккаунт Юлии Чичериной в соцсети заблокировали, она начала писать гневные посты во Вконтакте
Дарья РЯБОВА
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Девушка написала несколько постов, в которых угрожает Марку ЦукербергуДевушка написала несколько постов, в которых угрожает Марку ЦукербергуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российская рок-певица Юлия Чичерина, известная как исполнительница песен «Ту-лу-ла» и «Блюдца», столкнулась с жестокой системой социальной сети Facebook. Девушке ограничили доступ к созданию публикаций после того, как она призвала Роскомнадзор закрыть «этот ФашБук, а Цукерберга выкрасть ГРУ, провести в клетке по Тверской и прилюдно сжечь на Красной площади». Разозлившись на блокировку, Чичерина объявила создателю Facebook войну и начала писать еще более провокационные посты в российской социальной сети «ВКонтакте».

- Просто знайте: ФБ это психическое оружие разведки США, - пишет Юлия Чичерина в одном из постов. - На его счету уже несколько революций и множество смертей. Марк Цукерберг стравливает русских с украинцами. Он нанял в русскоговорящий сегмент ФБ свидомых укров (ред.- украинских националистов) ненавистников всего русского. Сейчас потомки полицаев работают модераторами, постоянно блокируют страницы социально значимых личностей таких, как Юнна Мориц, Дмитрий Стешин, Эдуард Багиров, Захар Прилепин.

Первый гневный пост Чичериной Фото: Скриншот сайта

Первый гневный пост ЧичеринойФото: Скриншот сайта

Фото: Скриншот сайта

Также певица пишет о том, что социальная сеть Цукерберга является угрозой для государств, не пляшущих под дудку Америки. Из-за них, по мнению Юлии, происходят революции, умирают люди, разрушаются города и страны, поэтому «они должны самоуничтожиться». Тем временем аккаунт девушки уже заблокировали в Инстаграме.

На колкие высказывания Чичериной уже успели отреагировать некоторые уральцы. Так, например, Ярослав Ширшиков комментирует её посты: «"Октябрята" свердловского рок-клуба, очевидно, в розовом детстве нюхали клей и бензин. Мозг к зрелости умер!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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