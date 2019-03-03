ГАИ разыскивает очевидцев жесткой аварии, в которой пострадал пешеход

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-03T14:29:01+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники ГАИ разыскивают очевидцев ДТП с пострадавшим пешеходом. Авария произошла 3 марта в 2:20 на Июльской, 38. Водитель, двигаясь по Июльской со стороны Советской в сторону Чекистов, сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги.

- Водитель скрылся с места происшествия, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - В результате происшествия пострадал 30-летний мужчина, который был госпитализирован в ГКБ № 36

У пострадавшего диагностировали закрытый перелом бедренной кости, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Если у вас есть запись данного происшествия или вы его видели, позвоните по номерам 8-912-281-58-47 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU