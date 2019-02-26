В Екатеринбург к 8 Марта из Голландии доставили 74 тонны цветов

СЕГОДНЯ 11:06 2019-02-26T11:06:50+03:00

Но это еще не все цветы - к празднику их довезут еще в три раза больше

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Тюльпаны, розы, орхидеи, хризантемы и герберы - кажется, что утром вторника екатеринбургский аэропорт «Кольцово» превратился в цветущую оранжерею. А всё дело в Международном женском дне. Чтобы украсить праздник уралочкам, Боинг 747 доставил в Екатеринбург 74 тонны цветов из Амстердама. Причем розы приехали не только из столицы Голландии, но и из Италии, Эквадора и Кении.

- Это еще только первая партия цветов, - рассказывают в пресс-службе уральского таможенного управления. - В целом в УрФО до праздников доставят 250 тонн цветов. Есть только один авиаперевозчик, который доставляет целый массив цветов, а потом их уже разбирают частники.

Но чтобы попасть на прилавки цветочных магазинов, букетам предстоит пройти санитарный контроль. Для этого все коробки с цветами распакуют и отправят в лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU