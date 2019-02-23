В Нижнем Тагиле лже-врачи ограбили двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-23T13:14:41+03:00

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В Нижнем Тагиле появились лжеврачи, которые грабят доверчевых пенсионерок. Только за прошедшие сутки в полицию Нижнего Тагила поступило два заявления от женщин 80 и 85 лет, проживающих по улице Газетной и Выйской

- К ним домой, по словам потерпевших, приходили две женщины, назвавшие себя работниками поликлиники. В одном случае, незнакомки были в медицинских масках, - рассказали в УМВД Нижнетагильское. - «Вежливые» дамы обещали некие денежные доплаты в преддверии праздника, что-то фиксировали в своих тетрадях. При этом выяснялось, что нужна сдача с большой купюры. В итоге после ухода лже-медиков пенсионерки лишились значительной суммы.

В полиции напоминают: ни под каким предлогом не впускайте в квартиру незнакомых людей. Научите пожилых родителей всегда быть на связи и звонить вам в случае появления на пороге дома каких-либо незнакомцев, кем бы они не представлялись.

При появлении таких «ходоков» звоните в дежурную часть или на линию 02 (с любого мобильного оператора 102). Также можно обратиться по единому телефону вызова спецслужб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU