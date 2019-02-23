2019-02-23T09:53:18+03:00
Общество

В Свердловской области запланирован полноценный запуск Системы-112

Это должно произойти 17 апреля
Олег Галимов
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Сейчас в регионе работают 73 единые дежурно-диспетчерские службыСейчас в регионе работают 73 единые дежурно-диспетчерские службыФото: Алексей ФОКИН
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В Минкомсвязи РФ утвердили документ, завершающий внедрение на в Свердловской области Системы-112. Планируется, что экстренный номер «112» начнет полноценно действовать с 17 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор Азат Салихов.

Сейчас в регионе работают 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединенные в одну сеть, которая охватывает все муниципальные образования Свердловской области. Управляется данная система Центром обработки вызовов, расположенном в Екатеринбурге. Оборудованием Системы-112 оснащены все дежурно-диспетчерские службы скорой медицинской помощи, отрядов пожарной охраны и отделов полиции муниципальных образований.

Во всех ЕДДС Свердловской области и в Центре обработки вызовов в 2018 году были проведены ремонтные работы, а также установлено и настроено современное оборудование, обеспечивающее информационную безопасность.

Кроме того, в конце прошлого года успешно пройдены испытания сопряжения Системы-112 с системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая позволяет в автоматическом режиме передавать информацию о ДТП из автомобиля, оснащенного этим оборудованием, а также выйти на связь с водителем в режиме голосовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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