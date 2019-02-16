Горнолыжный курорт «Солнечная долина» дарит гостям «жаркий снег»

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-16T14:52:35+03:00

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Горнолыжный курорт «Солнечная долина» на Южном Урале каждый год радует любителей активного зимнего отдыха интересными предложениями. В этом сезоне с середины января до 15 апреля курорт дарит гостям скидки по акции «Жаркий снег».

Сейчас в будни четыре часа катаний вместе с прокатом обойдутся в 1200 рублей. Для сравнения – прокат лыж и сноуборда на те же четыре часа стоят 1700 рублей. Акция действует на всех трассах.

Также покататься по такой низкой цене можно и в оригинальных сноу-парках, где можно выделывать такие трюки, которые вам раньше и не снились. Всё потому, что там есть специальные для джиблинии и трамплины, на которых можно подлететь на 15 метров. Такое точно не забудется, и адреналина хватит на всю оставшуюся жизнь. А если вы любите скорость, то будьте уверены — на трассе ски-кросса в «Солнечной долине» вы сможете разогнаться до 70 километров в час. Но и новичкам не стоит бояться — на курорте для них есть сразу три трассы, на которых, при этом, им точно не будет скучно.

Фото: предоставлено курортом "Солнечная долина"

После четырехчасового катания вам наверняка захочется отдохнуть и перекусить. Тем более что в «Солнечной долине» выбор ресторанов и разновидностей кухни очень богатый. В «Sunny Valley» вы можете отведать вкуснейшие стейки и другие мясные блюда, в «Живой рыбе» — нежнейшие рыбные деликатесы, в кафе «Тургояк» вас угостят бодрящим ароматным глинтвейном, а в «Инее» — оригинальными сладостями.

В «Солнечной долине» можно прекрасно отдохнуть всей семьей. Кроме катания на лыжах и сноуборде, есть еще много развлечений. Весело будет покататься с горы на тюбингах, сходить в гости к хаски и лошадям, а также покататься на них. Кроме того, детям понравится в зоопарке и на скалодроме. А еще малышей впечатлит увлекательное путешествие, полное открытий, вместе с добрыми героями сказок и пройдут полосу препятствий.

Все подробности - на сайте "КП-Афиша".

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ИСТОЧНИК KP.RU