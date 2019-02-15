2019-02-15T12:23:26+03:00
Политика

Мэр Екатеринбурга назначил главу департамента внутренней политики

Им стал Михаил Коробельников
Лев Истомин
Поделиться:
Михаил Коробельников работает в мэрии почти 13 лет. Фото: личная страничка Михаила Коробельникова в FacebookМихаил Коробельников работает в мэрии почти 13 лет. Фото: личная страничка Михаила Коробельникова в Facebook
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал указ о назначении Михаила Коробельникова руководителем Департамента внутренней политики мэрии.

Должность учредили разделения информационно-аналитического департамента на департамент информационной политики и департамент внутренней политики.

Отметим, что в администрации города Михаил Коробельников работает с 2006 года. Несколько лет он руководил подразделением по работе с органами власти и органами местного самоуправления. До этого он несколько лет был заведующим отделом по связям со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24