Мэр Екатеринбурга назначил главу департамента внутренней политики

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-15T12:23:26+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал указ о назначении Михаила Коробельникова руководителем Департамента внутренней политики мэрии.

Должность учредили разделения информационно-аналитического департамента на департамент информационной политики и департамент внутренней политики.

Отметим, что в администрации города Михаил Коробельников работает с 2006 года. Несколько лет он руководил подразделением по работе с органами власти и органами местного самоуправления. До этого он несколько лет был заведующим отделом по связям со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU