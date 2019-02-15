Мэр Екатеринбурга назначил главу департамента внутренней политики
Им стал Михаил Коробельников
Михаил Коробельников работает в мэрии почти 13 лет. Фото: личная страничка Михаила Коробельникова в Facebook
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал указ о назначении Михаила Коробельникова руководителем Департамента внутренней политики мэрии.
Должность учредили разделения информационно-аналитического департамента на департамент информационной политики и департамент внутренней политики.
Отметим, что в администрации города Михаил Коробельников работает с 2006 года. Несколько лет он руководил подразделением по работе с органами власти и органами местного самоуправления. До этого он несколько лет был заведующим отделом по связям со СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU