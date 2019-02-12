2019-02-12T14:37:36+03:00
Общество

МГУ изучит загрязненные реки на севере Свердловской области

В водоемах исчезла рыба из-за работы промышленников
Лев Истомин
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В реках нашли много химии. Фото: Роберт КарапетянВ реках нашли много химии. Фото: Роберт Карапетян
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К проблеме загрязнения рек Тальтия и Шемур на севере Урала подключились специалисты Московского государственного университета им. Ломоносова. Эксперты займутся проблемой влияния предприятий УГМК АО «Святогор» и ЗАО «Шемур» на окружающую среду.

Представители промышленного холдинга вместе с Минприроды, Центром по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и экспертами биологического факультета МГУ намерены создать рабочую группу, чтобы изучить ситуацию возле Шемурского и Ново-Шемурского месторождений.

- Детального и глубокого изучения требует изменение климатических условий, которые вносят существенный вклад в геохимические процессы вблизи рек и водосборных площадей, - говорят специалисты.

Фото: КП

Фото: КП

Рабочая группа займется наблюдением за проведением экологических изысканий на всех этапах. В этом процессе будут учтены пожелания директора заповедника «Денежкин камень» Анны Квашниной, а также уделено особое внимание гидрологической обстановке в районе заповедника. Документы московские ученые подготовят до конца февраля.

Напомним, что ситуация с загрязнением северных рек в Свердловской области обострилась в прошлом году. Когда из-за паводка в водоемах увеличилась концентрация вредных химических веществ. По словам местных жителей, в реках исчезла рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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