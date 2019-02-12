«Упал лицом на пол»: в Екатеринбурге при экстренном торможении трамвая пострадал 2-летний малыш
В Екатеринбурге обычная поездка в трамвае двухлетнего малыша с мамой закончилась визитом к врачу. Инцидент произошел на улице Технической, когда состав под номеров 12, подъезжая к остановке «Ватутина», резко затормозил.
В результате мальчик, сидевший у мамы на руках, упал и ударился лицом о пол. Медики диагностировали у ребенка ушибы мягких тканей лобной области и перелом коронки зуба. После оказания помощи врачи отпустили малыша домой.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
- Трамваем управляла 44-летняя женщина-водитель, имеющая стаж 12 лет, которая пояснила, что в момент движения из-за встречного трамвая на рельсы выбежал ребенок. Чтобы избежать наезда, она применила экстренное торможение, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, опросили участников и очевидцев столкновения. Начато дознание.
ИСТОЧНИК KP.RU