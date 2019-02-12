«Упал лицом на пол»: в Екатеринбурге при экстренном торможении трамвая пострадал 2-летний малыш

12 Февр. 07:12 2019-02-12T16:22:46+03:00

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В Екатеринбурге обычная поездка в трамвае двухлетнего малыша с мамой закончилась визитом к врачу. Инцидент произошел на улице Технической, когда состав под номеров 12, подъезжая к остановке «Ватутина», резко затормозил.

В результате мальчик, сидевший у мамы на руках, упал и ударился лицом о пол. Медики диагностировали у ребенка ушибы мягких тканей лобной области и перелом коронки зуба. После оказания помощи врачи отпустили малыша домой.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Трамваем управляла 44-летняя женщина-водитель, имеющая стаж 12 лет, которая пояснила, что в момент движения из-за встречного трамвая на рельсы выбежал ребенок. Чтобы избежать наезда, она применила экстренное торможение, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели замеры, опросили участников и очевидцев столкновения. Начато дознание.

ИСТОЧНИК KP.RU