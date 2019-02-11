Энергетика юбиляров: как работают подстанции ФСК ЕЭС

11 Февр. 10:17 2019-02-12T14:20:48+03:00

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В ведомстве Уральского филиала ФСК ЕЭС находится 107 подстанций. У 21 из них в текущем году - юбилейные даты со дня ввода в эксплуатацию. Мы начинаем серию публикаций о юбилярах.

В Екатеринбурге расположена подстанция 500 кВ «Южная». Сегодня первая в СССР подстанции 500 кВ находится в ведомстве филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала. Получая электроэнергию от Рефтинской, Среднеуральской ГРЭС и Белоярской АЭС, подстанция является основным центром питания уральской столицы. И готовится в этом году встретить 65-летний юбилей!

Фото: предоставлены МЭС Урала – филиалом ФСК ЕЭС

Это сегодня напряжение подстанции 50 кВ. А в 1959 году на подстанции впервые было подано напряжение 400 кВ, что позволило Свердловской энергосистеме войти в структуру единой энергетической системы Европейской части СССР. Шел перевод подстанции на напряжение 500 кВ: отладка оборудования, релейной защиты и автоматики, повышение квалификации персонала. С 1964 года началась модернизация оборудования подстанции: замена масляных выключателей 500 кВ на воздушные.Под напряжение «Южная» была поставлена в последний день 1954 года. В то время строительство подстанции было обусловлено развитием промышленности, нехваткой имеющихся мощностей для нужд энергоёмких предприятий.

Фото: предоставлены МЭС Урала – филиалом ФСК ЕЭС

1 января 2003 года ПС «Южная» была передана в Свердловское предприятие Магистральных электрических сетей в филиал ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы».В 1992 году указом Президента РФ сетевое оборудование напряжением 330 кВ и выше в целях обеспечения энергетической безопасности страны установлен государственный контроль со стороны государства. Начался процесс передачи высоковольтного оборудования в структуру РАО «ЕЭС России».

Фото: предоставлены МЭС Урала – филиалом ФСК ЕЭС

Поскольку сооружение крупной ГРЭС не планировалось, были начаты работы по строительству главной подстанции области и ЛЭП 500 кВ для приема энергии с Воткинской ГЭС.История подстанции 500 кВ «Вятка» началась в 1972 году, когда возник дефицит мощности в энергосистеме Кировской области.

Строить энергообъект решили в районе деревни Починок - рядом проходила высоковольтная линия 220 кВ Киров - Балезино, располагались энергоемкие производства. В Кирово-Чепецке возводился завод минеральных удобрений, в непосредственной близости располагались автодорога и железнодорожная станция Полой.

В 1974-м подстанция была введена в эксплуатацию. Постепенно увеличивалась ее мощность, расширялся штат сотрудников. К 1988 году силами персонала ПС «Вятка» были оборудованы столовая, магазин, сауна. Сданы в эксплуатацию очистные сооружения и жилые дома, в одном из которых открыт детский сад.

Из воспоминаний А.Л. Рубцова:

ПС имела свое жилье - 4 дома, всего 48 квартир. Зимой, когда ремонтная кампания затихала, наши слесари превращались в строителей, благо руководство «Кировэнерго» было не против использования жилого фонда под объекты соцкультбыта, а директор «Северных электрических сетей» немного помогал строительными материалами. (…)«В 1988 году, одержав победу на выборах (моим соперником был Шуклин В. И.), был назначен начальником ПС «Вятка». К этому времени ПС «Вятка» была выведена на проектную мощность и имела уже 2 линии 500 кВ (в 1986 г. была введена в эксплуатацию ВЛ 500 кВ Вятка - Костромская АЭС), превратилась в крупнейшую подстанцию в зоне ОДУ Урала.

Фото: предоставлены МЭС Урала – филиалом ФСК ЕЭС

1 января 1996 г. ПС «Вятка» с коллективом в 40 человек перешла в МЭС Урала в Пермское ПМЭС. Вот тут-то и началась настоящая работа! (…) На базе ПС создавался полноценный район магистральных электрических сетей. (…) Нужны были новые помещения, бытовки, кабинеты для занятия тех. учебой, теплая стоянка. Число машин и спецтехники к концу 1996 г. достигло 15 единиц, а места было всего на 3 машины, остальные круглый год стояли под открытым небом. Постепенно в течение 3 лет все эти задачи были решены».

В 2018 году на ПС «Вятка» смонтированы шкафы защит, проложены новые кабели, установлены комплекты приемопередатчиков высокочастотных защит. Новое оборудование многофункционально, проводит непрерывную самодиагностику, а также имеет широкий спектр регистрируемых событий. Все установленные устройства произведены в России. Перевод подстанции на микропроцессорные защиты повышает надежность передачи электроэнергии потребителям Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU