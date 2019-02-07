2019-02-07T08:54:53+03:00
Общество

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин стал отцом во второй раз

У спортсмена родилась дочь
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Instagram Антона ШипулинаФото: Instagram Антона Шипулина
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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин стал дважды отцом. У спортсмена из Екатеринбурга родилась дочь, которую назвали Мира.

- Сегодня в нашей семье еще одно чудо! И зовут ее Мира - 3634 граммов и 55 сантиметров. Это невороятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент. Спасибо любимой жене за дочку, - поделился радостью биатлонист в Instagram.

- В нашей семье появилась лапочка-дочка! Это поистине Чудо, Волшебство - как хотите называйте! Спасибо моему мужу, нашим родителям и близким, - написала в соцсети Луиза Шипулина.

Напомним, в декабре 2015 года у пары родился первенец - сын Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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