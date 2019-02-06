Антимонопольщики проверят «мусорные тарифы» в Свердловской области

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-06T14:13:12+03:00

Жители области не согласны с тарифами на выброс мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Свердловской области разрешила коллегам из регионального УФАС проверить обоснованность тарифов на сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов на Среднем Урале.

- К нам поступило ходатайство от управления ФАС о проведении внеплановой проверки. Прокуратура, проверив представленные основания на предмет законности, согласовала ее проведение, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Мусорные тарифы» утвердили в Свердловской области специалисты Региональной энергетической комиссии в четвертом квартале 2018 года. Больше всех теперь за мусор платят жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

По словам представителей региональных операторов (в Свердловской области их три), на размер тарифа влияют транспортные расходы на мусор и необходимость строить мусоросортировочные заводы.

ИСТОЧНИК KP.RU