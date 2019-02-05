В Екатеринбурге ликвидировали 15 опасных горок

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-05T09:55:41+03:00

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В Екатеринбурге третий месяц подряд продолжается борьба с опасными горками. С 10 декабря в Свердловской области стартовала профилактическая акция «Горка». Ее цель - обследование городских улиц и дворов и ликвидация наледей, горок и снежных валов, склоны которых выходят на проезжую часть. В уральской столице с начала акции коммунальщики засыпали песком 15 опасных скатов.

Пожаловаться на опасные горки горожане могут по электронной почте, отправив на gorkaekb@mail.ru адрес и фото ската.

- Уже поступило 13 сообщений, в четырех случаях она подтвердилась. Горки были засыпаны на улице Реактивная, 87, Кузнецова, 4а, Армавирская, 26а, Советская-Шевченко. Также, информацию об опасных горках можно сообщить в управляющую компанию или по телефону: 02, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Мероприятие «Горка» продлится до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU